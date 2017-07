Gwen Stefani : une fan poursuit la chanteuse après s'être cassée la jambe lors d'un concert

Les fans ne se sont pas fait prier pour débouler devant la chanteuse, créant panique et confusion. L'une d'elles, Lisa Stricklin, s'est semble-t-elle cassée la jambe pendant le mouvement de foule. Selon TMZ, elle vient de déposer une plainte contre Gwen Stefani et Live Nation, qui a produit le concert, et demande plus de 75 000 de dollars de dommages et intérêts.





Le site américain a pu s'emparer du document de la poursuite, dans lequel la victime déclare que la chanteuse a lancé aux fans : "Mettez vous où vous le souhaitez ! Qui se soucies de vos places ? Vous pouvez en avoir de nouvelles !", créant le mouvement de foule et blessant Stricklin. Elle explique qu'elle s'est cassée la jambe dans le chaos et a dû subir une opération chirurgicale et suivre plusieurs traitements pour guérir. Ni Gwen Stefani, ni ses représentants n'ont fait de commentaire pour le moment.