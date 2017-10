Le photographe Terry Richardson est désormais blacklisté de "Vogue" et des plus grands magazines de mode

Dans un mail envoyé à l'ensemble des collaborateurs et publié par The Telegraph, le vice président James Woolhouse a pris la parole pour clarifier la position : "Condé Nast ne souhaite plus travailler avec le photographe Terry Richardson. Tous les shootings qui ont été commandés ou tous les clichés réalisés mais pas encore publiés doivent être supprimés et remplacés par du nouveau contenu."





On se souvient du scandale Terry Richardson en 2014, lorsque le photographe américain avait été accusé par de nombreux mannequins pour ses comportements déplacés, sans pour autant faire l’objet d’une mise en examen.





C'est désormais bel et bien la fin d'une longue collaboration entre Terry Richardson et le groupe de presse, lui qui a réalisé de nombreuses couvertures du magazine "Vogue".