Harrison Ford "choqué et attristé" par l'hospitalisation de Carrie Fisher

Les deux amants terribles de la science-fiction, les inoubliables princesse Leia et Han Solo, avaient également eu une liaison en dehors des plateaux. C'est Carrie Fisher qui l'a récemment raconté dans un livre, The Princess Diarist. "C'était si intense. C'était Han et Leia pendant la semaine, Carrie et Harrison pendant le week-end", avait-elle expliqué à People. Le principal intéressé, marié à l'époque, n'avait pas franchement apprécié la révélation.