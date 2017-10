Harvey Weinstein en cure de désintoxication sexuelle : comment traite-t-on les "sex-addict" ?

Les séjours durent 45 jours, et proposent un "programme intensif", réservé à un petit cercle de privilégiés : 28 lits sont proposés. C'est le Dr Patrick Carnes, praticien reconnu sur le sujet, qui a fondé le programme, et rencontre individuellement chaque patient. Ils sont "guidés vers la guérison" en examinant les causes sous-jacentes de l’addiction et des troubles qui y sont liés. "L'objectif est que ces personnes acquièrent le courage de faire face à des problèmes difficiles, y compris le chagrin et la perte, à guérir d'un traumatisme émotionnel", explique la clinique sur son site. "Qu'ils deviennent responsables de leurs propres sentiments, comportements et rétablissement." En clair, identifier les facteurs qui ont développé cette addiction, souvent des traumatismes survenus dans l'enfance, hontes, négligence ou abandon dans le passé, d’éliminer les schémas de pensée qui posent problème, repérer les éléments qui créent la dépendance.





"Le terme "dépendance sexuelle" décrit un individu ayant une fascination ou une fixation inhabituelle sur le sexe", explique d'ailleurs la clinique. "Au point que cela devient difficile de travailler ou de gérer des relations personnelles saines." Et malgré les conséquences graves que peuvent avoir leur comportement, les sex-addict se livrent souvent à des comportements à haut risque, et pratiquent autant que faire se peut le sexe par téléphone, le cybersexe, la pornographie. Sauf que ces profils ne trouvent pas forcément de satisfaction à ces activités sexuelles effrénées, et ne s'attachent que très peu à leurs partenaires. Ils sont ainsi, explique la clinique, également en proie à des sentiments de culpabilité, de honte et de mauvaise estime de soi.