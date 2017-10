Harvey Weinstein face aux tribunaux : le producteur peut-il s'en sortir ?

Les accusations vont du harcèlement au viol en passant par divers degrés d'agressions sexuelles. Le producteur assure que les relations étaient consenties. De nombreux témoignages portent sur des incidents remontant parfois à plus de 20 ans et pouvant être soumis à des délais de prescription, qui varient selon les Etats américains.





A New York, la plupart des agressions sexuelles sont prescrites après cinq ans au pénal, sauf les plus graves comme les viols, non prescriptibles. La police new-yorkaise enquête notamment sur le cas d'une jeune actrice affirmant que Harvey Weinstein l'a forcée à lui faire une fellation en 2004 --une accusation suffisamment grave pour être potentiellement non prescriptible.

A Los Angeles, la police enquête sur des accusations d'une femme sans l'identifier. Selon son avocat, il s'agit d'une actrice italienne --qu'il n'a pas nommée-- qui affirme qu'Harvey Weinstein l'a violée dans un hôtel en 2013, des faits suffisamment récents pour ne pas être prescrits.





Pour les accusations non prescrites, les procureurs --élus aux Etats-Unis-- décideront d'inculper ou non le producteur en fonction des preuves récoltées, de la volonté et de la crédibilité des victimes, explique l'avocat new-yorkais Michael Weinstein (sans relation), un ancien procureur. Le procureur a besoin d'"une victime crédible et de preuves directes" comme un témoin de l'incident, un enregistrement vidéo ou audio, des messages type SMS ou courriels idéalement "du jour même ou du lendemain" de l'incident, décrivant le comportement inapproprié, souligne-t-il.