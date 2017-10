Centre de désintoxication : Harvey Weinstein prendrait-il sa cure un peu à la légère ?

Le magnat du film s’était pourtant porté volontaire, pour aller en cure dans ce centre, après la vague d’accusations. Le centre, appelé The Meadows, situé à 80 km de Phoenix, dans le désert de Sonora, en Arizona, où la nuit coûte au patient la bagatelle de 2.800 euros est spécialisé dans le traitement des addictions sexuelles et compte à son palmarès le traitement d’une foule de célébrités.





Mais visiblement, ce genre de cure n’est pas exactement la tasse de thé de Weinstein. D’après des sources citées par le journal, le producteur s’appliquerait un petit traitement de faveur : somnoler pendant les séances de traitement, se servir de son téléphone alors que c’est interdit, ou encore... passer la nuit à l’hôtel entre ses jours de traitement.





Une source raconte aussi au New York Post que lors d’une séance de thérapie de groupe , Harvey est arrivé avec un quart d’heure de retard. Puis quand ça a été à son tour de parler, "il a fait tout un discours sur la façon dont tout cela était un coup monté contre lui", écrit le journal. "Et quand les autres patients de la clinique ont partagé leurs expériences, Harvey s’est endormi sur sa chaise. Il a été réveillé par la sonnerie de son portable qu’il avait gardé en douce malgré le règlement, il a sursauté, il a sauté dessus a immédiatement pris l’appel et couru hors de la pièce."