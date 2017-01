"He will not divide us" : Shia LaBeouf lance un projet artistique anti-Trump... qui durera 4 ans

Les performances artistiques de Shia LaBeouf ont beau être excentriques, elles ont au moins l’avantage d’être très fréquemment en interaction avec le public. Après avoir passé 24 heures dans un ascenseur à discuter avec les passants et après s’être filmé en train de regarder ses propres films dans un cinéma ouvert à tous, l’acteur américain a eu une nouvelle idée, co-réalisée avec le fils de Will Smith, Jaden.





Son nouveau projet, que l’on peut découvrir sur le site hewillnotdivideus.us, se positionne ouvertement contre la politique du président Donald Trump, investi ce 20 janvier. L’idée est la suivante : tout le monde est invité à venir déclarer la phrase "He will not divide us" ("il ne nous divisera pas") devant une webcam allumée 24/24h et fixée au mur extérieur du Museum of Moving Image, un musée du cinéma situé à New York. Le tout sera diffusé dans un livestream qui durera… 4 ans, soit la durée totale du mandat de Donald Trump.