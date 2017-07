Après 30 jours dans le coma, le chanteur Herbert Léonard s’est réveillé

Il s’est réveillé. Dans la nuit du 16 au 17 juin dernier, le chanteur français Herbert Léonard était victime d’une embolie pulmonaire. Hospitalisé, il est placé en coma artificiel, une information révélée à l’AFP par sa famille quelques jours plus tard. Depuis son état s’était dégradé, l’interprète de "Pour le plaisir" souffrant de problèmes cardiaques lors des tentatives de réveil, indiquait Le Figaro le 3 juillet.





Ce jeudi, son entourage, interrogé par le quotidien, se veut rassurant. "Ça évolue vraiment dans le bon sens. Il y a une amélioration sensible. Il est actuellement sorti du coma, et il va tous les jours un peu mieux", indique René Sorre, son manager. "Ça va être long, il ne sera pas sur pieds dans 48h. Mais en trois semaines, il est passé d'un état vraiment critique à un état rassurant et stable. Les médecins sont optimistes".