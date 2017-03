"How Does A Moment Last Forever", la nouvelle chanson de Céline Dion pour "La Belle et la Bête"

Presque 30 ans après avoir interprété le générique du film d’animation de Disney "Beauty and the Beast" avec Peabo Bryson, Céline Dion renoue avec l’histoire de "La Belle et la Bête" en prêtant sa voix à la chanson qui accompagnera le film du même nom qui sortira dans les salles le 22 mars prochain et dans lequel joue Emma Watson.





Titre puissant et taillé sur mesure pour la Québécoise, "How Does A Moment Last Forever" a également été l’occasion pour la chanteuse de retrouver le compositeur qui avait élaboré le titre de 1991, Alan Menken. Ce dernier a d’ailleurs réagi sur RTL concernant cette collaboration : "Je ne l'avais jamais revue depuis les Oscars où nous avions gagné. J'avais le souvenir d'elle et René, si amoureux, si dévoués".