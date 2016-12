Hugues Aufray candidat à l’élection présidentielle ? "On ne sait jamais..."

Leur but ? Renverser le système actuel avec une personne éloignée de la politique : "Ils m'ont dit 'si on trouve les signatures des maires, on vous contactera'. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Je les laisse faire parce qu'ils sont très sympathiques. Ils sont pour moi comme des enfants, vu mon âge. Ils ont des idées révolutionnaires et ils disent que pour faire une révolution, il faut un candidat qui n'a rien à voir avec la politique"





Pour autant, Hugues Aufray semble assez séduit par l'idée, et ne ferme pas vraiment la porte : "Je verrai, je réfléchirais. Mais ça me parait presque impossible, je n'y crois pas. Si j'ai les 500 signatures, ça me ferait rire mais je n'y crois pas du tout. Mais on ne sait jamais…".