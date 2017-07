"Humiliée", la femme de Jeremy Meeks, l'ancien "détenu le plus sexy du monde", demande le divorce

On vous passe les détails - nombreux - sur les retrouvailles très froides du couple pour vous livrer la conclusion finale. "On a parlé de divorce. Je lui ai dit que je ne pensais pas que ce mariage puisse être sauvé. Il était d'accord. Ce mariage est terminé", assure Melissa Meeks, qui blâme la soudaine célébrité de son futur ex. "Jeremy a été vendu comme le 'prisonnier sexy', la nouvelle star sexy. Son image ne correspondait pas à celle d’un homme qui avait une femme et des enfants. La célébrité l’a changé. Sa tête a tourné. Le sexe vend. C’est un mec sexy et il ne voulait pas de sa femme ici. Il a commencé à sortir avec des célébrités. Je voulais faire partie de ce monde. On s’est disputé à propos e ça. Il a passé énormément de temps hors de la maison et quand il revenait, on se disputait", relate-t-elle.