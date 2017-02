Hunter McGrady affiche ses rondeurs dans le Swimsuit Issue et encourage les femmes à se sentir belles

Mannequin pour l’industrie "plus size", elle explique dans une vidéo avoir réalisé ces clichés pas seulement pour elle "mais pour toutes les femmes qui se sont déjà senties mal à l’aise dans leur corps et qui ont besoin de savoir qu’elles sont sexy".





Sur Instagram, elle explique : "les filles, pour quiconque s’est déjà sentie mal à l’aise ou pas sûre d’elle à cause de bourrelets, vergetures, cellulite, acné, ou qui ne se sent pas à la hauteur parce qu’elle n’est pas représentée dans les magazines, c’est pour vous ! Vous êtes magnifiques. Vous êtes fortes. […] Ensemble nous devons nous soutenir et nous inspirer. Il y a trop de choses qui se passent dans ce monde pour se laisser tomber du côté des déchets (sic)".