Il est dans le coma depuis plusieurs jours : la famille d'Herbert Léonard espère son réveil pour "la fin de la semaine"

Herbert Léonard va mieux et son état de santé n'inspire plus réellement d'inquiétude. Dans la nuit du 16 au 17 juin dernier, le chanteur avait dû être hospitalisé après avoir été victime d'une embolie pulmonaire soudaine et brutale. Placé en coma artificiel depuis une douzaine de jours, son état semble désormais s'améliorer.





Auprès de l'AFP, sa femme, Cléo Leonard, s'était voulue rassurante ce lundi en expliquant qu' "il a été placé en coma contrôlé six jours et est actuellement en phase de réveil très progressif (...) Il va aussi bien que possible pour un homme de son âge (72 ans, ndlr) après ce qu'il a subi. Les médecins sont confiants", avait-elle assuré. Ce mercredi sur RTL, elle s'est faite un peu plus précise sur son état de santé.