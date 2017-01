Il était une Karine Le Marchand parfaite dans SNL : 5 choses que vous ne saviez (peut-être) pas sur Ahmed Sylla

Sa réinterprétation de Karine Le Marchand dans la parodie d'"Une Ambition intime" a rassemblé des réseaux sociaux qui ne savaient pas trop quoi penser de l'adaptation française du "Saturday Night Live", diffusé jeudi soir sur M6. Avant l'animatrice de "L'Amour est dans le pré", Ahmed Sylla a prêté ses jambes interminables à Nabilla et son "Allo quoi?" et à Oprah Winfrey et sa cocotte-minute made in France. Savoureux !