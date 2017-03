"Ils m'appelaient 'tas de graisse'" : Kate Winslet raconte le harcèlement scolaire dont elle a été victime

Pourtant, malgré les obstacles sur son chemin, Kate Winslet n'a jamais abandonné son rêve. Elle savait qu'elle allait faire carrière : "J'étais souvent castée en tant que croco­dile, l'épou­van­tail ou la fée noire. J'ai même été une grenouille dansante une fois. Mais ça m'était égal. Je conti­nuais à adorer ça. J'adorais jouer. Peu m'impor­tait si c'était un gros ou petit rôle. Je voulais être géniale et j'étais déter­mi­née à apprendre."





L'actrice a terminé en expliquant qu'il ne faut jamais perdre espoir, et que tout est possible quand on y croit, en évoquant sa participation à l'un des plus gros succès du cinéma mondial : "Un jour, j'ai été castée en tant que Rose dans Tita­nic. La plus invrai­sem­blable candi­date, Kate de la sand­wi­che­rie de Reading qui tout à coup joue dans l'un des plus gros films jamais faits. Vous pouvez venir de n'importe où et vous pouvez faire absolument tout. Il faut y croire. C'est possible de dépasser ses peurs."