Ils seraient en couple depuis deux ans : qui est Ash Stymest, le petit-ami de Lily-Rose Depp ?

1 C’est un gros dur (enfin presque)

Ash Stymest, du haut de ses 24 ans - même s’il en paraît 16 -, est un gros dur. Enfin, un gentil mauvais garçon. Biscotos bien gonflés, tatouages tête de mort, croix inscrite sur le torse et la pommette, le regard bleu gentiment torturé-effronté, la casquette de hipster en arrière sur le crâne. Et malgré tout l'attirail, il garde un air petit garçon, gentiment attendrissant. C’est ce qu’il dit presque, d’ailleurs, dans une interview donnée à Nylon, rentranscrite par la Libre Belgique : "Tout le monde pense que je suis un bad boy. C'est sans doute parce que je trouve que le monde de la mode se la pète un peu et que je ne prends pas tout ça au sérieux". Et oui, ce n’est pas qu’il est mauvais garçon, c'est juste qu’il est différent. Gentiment rebelle.