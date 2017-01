Grégoire Lyonnet se moque de la nouvelle coiffure d’Alizée sur Instagram

Il n’y a pas que Guillaume Canet qui se moque de sa compagne sur les réseaux sociaux. Grégoire Lyonnet s’y est mis aussi. Le danseur professionnel et Alizée sont actuellement en tournée Danse avec les Stars et, pour l’occasion, la chanteuse aborde un tout nouveau look. Un look qui ne laisse pas indifférent Grégoire Lyonnet.

L’interprète de "Moi Lolita" s’est essayée à la permanente et ce n’est pas véritablement du goût du danseur qui n’a pas attendu très longtemps pour le faire savoir. Sur Instagram, il poste un photomontage dans lequel on découvre, d’une part, la nouvelle coupe d’Alizée et de l’autre un extrait de la série culte Friends. Grégoire Lyonnet se tient derrière sa femme, la main sur la bouche, mimant l’étonnement.