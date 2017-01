INSTAGRAM – Marion Cotillard et Guillaume Canet : la "guerre" des photos continue

Si la photo comptabilise déjà plus de 21.000 j’aimes et plus de 1000 commentaires, il ne s’agit que d’un cliché parmi tant d’autres. En effet, les deux tourtereaux se livrent une guerre depuis jeudi et c’est Guillaume Canet qui a ouvert les hostilités. Un moyen pour l’acteur de faire la promotion de son film "Rock’n’Roll" qui sort en salles le 15 février. Dans cette comédie, il joue le rôle de... Guillaume Canet. Entouré de sa femme et de nombreuses célébrités telles que Gilles Lellouche, Philippe Lefebvre et le couple Johnny et Laeticia Hallyday, l'acteur se met lui-même en scène dans le rôle d’un comédien ringard qui devra relever un de ses plus grands défis : rebooster sa carrière à 43 ans.