Investiture de Donald Trump : 3 choses à savoir sur Jackie Evancho, la jeune artiste qui chantera lors de la cérémonie

Née en Pennsylvanie le 9 avril 2000, la jeune fille est une artiste dont le talent a été remarqué dès son plus jeune âge. A l'âge de 10 ans, en 2010, elle participe à "America's Got Talent", l'équivalent de l'émission "La France a un incroyable talent" et se classe deuxième. Quelques mois plus tard, la jeune femme sort un mini-album de Noël qui sera un immense succès aux Etats-Unis et le succès aidant, elle tape dans l'oeil de David Foster, le grand producteur de musique américain.





Le nom du Monsieur vous est inconnu ? Il est l'ex compagnon de Yolanda Hadid, la mère de Bella et Gigi, les deux trop-modèles qui montent, qui montent... Son second album produit par Foster s'appelle "Dream With Me" et comporte deux featurings et pas des moindres : Susan Boyle et Barbra Streisand. Ainsi qu'une reprise de "Nessun Dorma" de Puccini. Oui, c'est impressionnant. En tout, la jeune Jackie est forte d'une carrière de sept albums dont le dernier est sorti à Noël dernier. Au-delà de son talent indéniable pour la chanson, la jeune femme est également actrice. En 2013, elle passe un casting pour le film "Sous Surveillance" de et avec Robert Redford. Au casting du film ? que des pointures : Nick Nolte, Shia LaBeouf, Stanley Tucci et Susan Sarandon.