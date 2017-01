Trump investi, Barack Obama devrait s'envoler en famille pour Palm Springs après la cérémonie

Selon TMZ, l'ancienne "First Family" rejoindra la cité ensoleillée de Palm Springs, immédiatement après la cérémonie. Le site internet, toujours bien informé, indique que la famille embarquera à bord d'un hélicoptère, direction la base d'Andrews puis de là, prendra un jet privé du gouvernement pour rallier la ville californienne.





Inutile de préciser que ces vacances auront probablement un goût de farniente et de loisirs. Cette cité construite en plein milieu du désert est ensoleillée 300 jour par an et surtout, surtout, compte pas moins d'une trentaine de parcours de golf, la passion de Barack Obama.





Autant dire qu'il y a de quoi faire. Sasha et Malia Obama devraient elles aussi être de la partie, tout comme l'ex-First Lady. Quelques jours de vacances en famille avant de revenir à Washington où la famille a choisi de l'installer jusqu'à la fin du lycée de la benjamine de la famille, Sasha.