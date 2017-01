Investiture de Trump : sa femme Melania aurait enfin trouvé une marque prête à l'habiller

Mais Melania Trump a les moyens de contourner le boycott des marques américaines qui ne souhaitent pas l'habiller. D'ailleurs, elle ne s'embarrasse pas de tout cela puisqu'elle achète elle-même ses vêtements. En témoigne, la robe D&G portée le soir du Nouvel An et la superbe combinaison blanche qu'elle arborait le soir de l'élection de son mari (voir la photo en tête d'article). Surprise, la marque avait d'ailleurs expliqué via un communiqué que Melania Trump avait acheté ce vêtement, en boutique.





Et une seule tenue ne suffira pas pour ce fameux jour. Ainsi, WWD explique que Ralph Lauren pourrait habiller Melania Trump lors de la cérémonie, tandis que Karl Lagerfeld s'en chargerait pour l'événement suivant. Un Karl Lagerfeld qui ne se cantonne pas à créer pour Chanel et sa propre ligne. Il est également créateur également pour la marque Fendi, propriété de Bernard Arnault. On se souvient d'ailleurs que l'homme d'affaires avait rencontré Trump à la Trump Tower il y a quelques jours.