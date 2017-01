Iris Mittenaere : 5 choses que vous ignorez (sûrement) sur la nouvelle Miss Univers

1 Elle a une tête bien pleine Titulaire d'un bac S obtenu avec une mention bien, Iris Mittenaere a enchaîné avec des études de médecine. Une première année difficile, comme elle l'a raconté le soir de son élection alors qu'elle était interrogée sur ses échecs et la manière dont elle les avait surmontés. Aujourd'hui étudiante en 5e année de chirurgie dentaire, elle a brillé lors des différents tests de culture générale chez les Miss. Elle a obtenu la meilleure note lors de la préparation pour Miss France et pour Miss Univers - 17,5/20. Et toc !

2 C’est une femme de défi Quand on lui demande sa devise, elle nous cite Sénèque : "Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles". Iris Mittenaere n'a peur de rien, surtout pas de se lancer des challenges complètement fous. Pour fêter ses six mois en tant que Miss France, la Nordiste de 24 ans s'est offert un saut en parachute au-dessus de sa région natale. Le tout a évidemment été immortalisé pour la postérité.

3 C’est un cœur à prendre Elle avait un petit ami en devenant Miss France mais son couple n'a pas survécu à son année de règne. Le regrette-t-elle ? "Oui, c’est quand même un regret", nous avait-elle répondu lors de la présentation des candidates à l'élection de Miss France 2017 en novembre. "Après, il ne faut jamais dire jamais et je pense qu’on peut peut-être réessayer, je ne sais pas. Mais en tout cas, je n’ai pas peur de mon avenir sentimental. Je me dis que finalement, tout est une histoire de destin et que je rencontrerai peut-être la bonne personne. Peut-être qu’on reconstruira quelque chose avec Matthieu", avait-elle ajouté. Affaire à suivre...

4 C'est une bonne fée Son combat ? Ce n'est pas la paix dans le monde mais la bonne hygiène bucco-dentaire des petits et des grands. "Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des problèmes avec mes dents et mon dentiste m'a tellement aidée que cela m'a inspirée à poursuivre des études dentaires pour que moi aussi je puisse changer des vies", expliquait-elle dans son portrait réalisé pour Miss Univers. Un combat qu'elle mène notamment aux côtés de 14 autres Miss France au sein de l'association "Les Bonnes Fées". Sa nouvelle couronne de Miss Univers lui a donné quelques idées et Iris Mittenaere pourrait s'engager dans d'autres luttes.