Iris Mittenaere "épiée" depuis son sacre de Miss Univers

Première Miss Univers française depuis 1953, sa vie a totalement basculé : Iris Mittenaere a été couronnée le 31 janvier dernier aux Philippines, en compétition face à 85 candidates. Il y a quelques jours, la jeune femme de 24 ans a emmenagé dans son nouvel appartement de 150 mètres carrés donnant sur la 5ème avenue, et elle dévore à pleine dents le rêve américain. Un sacre qui fait la fierté de ses parents, Yves et Laurence, mais qui a attiré les feux des projecteurs sur elle. A tel point que dans une interview au Parisien, Iris Mittenaere dit se sentir "épiée".





"Je n'avais pas subi ça en France où je pouvais tranquillement faire mes courses, a-t-elle déclaré samedi au quotidien. A New York, je me sens épiée. Sur Internet, je retrouve des photos de moi dans la rue, chez le coiffeur. Je me mets à psychoter. Ça fait un peu peur. J'imagine qu'il y a des photographes partout. Je ne peux plus sortir sans maquillage ou en pyjama. Je deviens paranoïaque. Mais je ne vais pas me plaindre non plus."