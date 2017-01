VIDEO - "Je représente l'Univers" : la petite phrase d'Iris Mittenaere qui amuse Twitter

"C'est vrai que j'ai encore du mal à comprendre et à me rendre compte que je suis Miss Univers. J'ai vraiment hâte de retourner en France pour vous la montrer de plus près cette couronne et pour vous remercier tous parce que vous avez été d'un soutien sans faille depuis le début de cette aventure", a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter : "Je suis vraiment très fière aujourd'hui de représenter la France et l'Univers". L'Univers, vraiment ? C'est ce qui a fait tiquer Twitter. D'autant que Miss France 2016 réaffirmera plus tard que "maintenant, [elle] représente l'Univers". Il n'en fallait pas plus pour voir se multiplier les messages un peu taquins à l'attention de la Miss. Taquins mais jamais méchants.