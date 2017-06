Iris Mittenaere à propos de sa séparation avec Matthieu : "On ne partageait plus grand-chose"

Début juin, Iris Mittenaere annonçait la fin de son histoire d'amour avec Matthieu. La vie de la Miss France 2016 avait pris un tournant nouveau lors de son sacre de Miss Univers le 30 janvier dernier. Installée à New York, la Lilloise de 24 ans enchaîne désormais shootings photo, apparitions télévisées et déplacements à travers le monde entier. Un éloignement qui a eu raison du couple qu'elle formait avec Matthieu, rentré à la fac de Lille, au moment d'entamer sa deuxième année de chirur­gie dentaire, loin des radars médiatiques. Si elle expliquait cet hiver "s'accrocher", le jeune homme n'est pas parvenu à comprendre et accepter ce nouveau quotidien. Au quotidien suisse Le Matin, elle explique avec le recul les raisons de leur séparation.





"Quand on connaît quelqu’un et que sa vie change du tout au tout en un an, c’est compliqué, a-t-elle déclaré. On n’a pas forcément signé pour cette vie. Mais ce n’est pas la raison principale du pourquoi on s’est séparés. Il est vrai que c’est important de se sentir soutenu. Il faut que la personne en face de moi comprenne ma situation et qu’elle le vive bien. Sinon ce n’est pas possible. (...) Au bout d’un moment on ne partageait plus grand-chose. C’était difficile de rester ensemble."