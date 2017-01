VIDEO - Iris Mittenaere, prochaine Miss Univers ? Nos 3 raisons d'y croire

Elles sont 86 à espérer le titre suprême. Parmi elles, Iris Mittenaere, notre très belle Miss France 2016, très bien placée dans la course à la couronne de Miss Univers. A Manille cette nuit, la jeune femme originaire du Nord-Pas-de-Calais tentera de mettre fin à une disette de six décennies côté français. La cérémonie, qui durera trois heures, sera présentée comme l'an dernier par Steve Harvey, reconduit malgré son énorme boulette de l'an dernier. C'était lui qui avait annoncé la victoire de Miss Colombie avant de finalement admettre s'être trompé et de rendre écharpe, couronne et bouquet de fleurs à Miss Philippines, Pia Wurtzbach.





Toutes les prétendantes ont déjà enchaîné trois jours d'interviews et un premier show de pré-sélection lors duquel elles ont défilé en robe de soirée et en maillot de bain. Le nom des demi-finalistes sera dévoilé cette nuit au début d'un spectacle comme toujours plein de paillettes, de larmes et de cris de joie. Go Iris !