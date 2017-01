Jamel Debbouze : "Non, H ne reviendra pas : vous seriez déçus"

Un autre adolescent, visiblement pas satisfait d'une première réponse sur le retour sur scène de Jamel Debbouze, prévu pour la fin de l'année, demande plus de précisions. "Ce sera à la Cigale, le 3 décembre, le jour de l'anniversaire de mon fils. Mais je vais venir en tournée, tu n'auras pas besoin de venir à Paris", le taquine l'humoriste avant de poursuivre les échanges. Non, H ne reviendra pas. "Vous seriez déçus. On était filmés en public, c'était grisant pour nous, ça nous boostait. Il faudrait prendre des gens nouveaux comme Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Kev Adams", ajoute-t-il. Non, il n'a pas non plus pensé à arrêter - "c'est quoi cette question de dépressif?", demande-t-il. "Ce n'est pas toi qui arrête, c'est le cinéma ou la scène qui t'arrêtent et qui en ont marre de toi. Moi, ça m'a sauvé la vie", reconnaît-il, se souvenant que ses cours d'impro étaient à l'époque "l'un des rares endroits où j'étais le bienvenu".