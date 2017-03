Paternité du prince Harry : l'ancien amant de Lady Di met fin aux rumeurs

Musique dramatique, gros plans passant de l'intervieweuse à l'interviewé. La séquence est kitch à souhait et déjà reprise à travers le monde. Et pour cause. Dans un rare entretien accordé à la télévision australienne, James Hewitt répond à LA question que se posent les tabloïds depuis bientôt 33 ans. Serait-il le père du prince Harry ? "Non, je ne lui suis pas", assure-t-il. Selon lui, si les bruits se propagent depuis des décennies, c'est parce que "cela fait vendre des journaux". Mais il dit ne pas être touché par ces rumeurs, préférant penser au fils cadet de la princesse Diana. "Il doit sans doute en souffrir plus que moi. Pauvre garçon", souffle-t-il.