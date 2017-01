Janet Jackson, fière maman d'un petit Eissa à 50 ans

Elle est enfin maman. Janet Jackson, 50 ans, a annoncé la naissance de ce premier enfant qu'elle désirait tant de la manière la plus conventionnelle qui soit pour les célébrités. Un très court communiqué envoyé d'abord au magazine People. "Janet Jackson et son mari Wissam Al Mana sont très heureux d'accueillir leur nouveau fils Eissa Al Mana dans ce monde", a indiqué un porte-parole de la chanteuse. "Janet a eu un accouchement sain et sans stress, elle se repose confortablement", a-t-il précisé.