Janet Jackson se sépare du père de son fils et Mariah Carey de son petit ami danseur

Pour l'heure, difficile d'en savoir plus sur les raisons de cette séparation. La presse people, selon les sources, avance plusieurs versions : si de son côté le New York Post assure que Wissam Al Mana tentait d'imposer sa volonté à la chanteuse en lui demandant notamment de s'habiller pudiquement et d'assagir certaines de ses chorégraphies, ce qui aurait conduit au divorce, le tabloïd britannique The Mail affirme de son côté que la séparation s'est faite à l'amiable. Pour ce dernier, Janet Jackson restera vivre à Londres, avec son fils.





La chanteuse est toujours restée discrète sur sa relation avec le magnat fortuné du secteur du luxe. Le couple s'est dit "oui" en 2012 au cours d'une cérémonie secrète, préférant attendre avant de rendre leur mariage public.