Javier Bardem raconte sa vie avec Penélope Cruz : "Nos enfants nous tiennent par les bou..."

"Ce que l’on a est le plus important, c'est notre passé", explique l’acteur de 48 ans dans l’interview. "Avec Penélope, on s'est connu au tout début et c'est important parce que quand on s'est revu, je l'ai vu elle et elle m'a vu moi", poursuit-il. Mariés depuis juillet 2010, le couple est toujours resté très discret sur sa vie privée. Ensemble, ils ont eu deux enfants Leo et Luna, âgés aujourd'hui de 6 ans et de 3 ans.