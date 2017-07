"Je ne savais pas si je serais encore vivante le lendemain matin", quand Marion Bartoli raconte sa lutte contre la maladie

Devenue commentatrice TV, la native du Puy-en-Velay avait subi une impressionnante perte de poids l'an passé, à tel point que les organisateurs de Wimbledon lui avaient interdit de participer au tournoi des "légendes" pour des raisons de santé. "Je perdais mes long cheveux que j'adore, mes dents étaient sur le point de tomber et ma peau craquelait", a confié l'ancienne 7ème mondiale, tout en précisant qu’elle avait souffert de la grippe A (virus H1N1).





"Je ne pouvais plus me laver avec de l'eau du robinet, je ne pouvais plus écrire d'email sur un clavier, ma peau était si mince que je pouvais ressentir l'électricité. Je souffrais d'arthrite et je ne m'habillais plus qu'avec des vêtements taille 14 ans" a-t-elle ajouté.