Jean Marc-Morandini remercie ses soutiens après "cette année si difficile"

Après des mois de silence, Jean-Marc Morandini a utilisé son site internet pour adresser un message écrit à ses soutiens. Après avoir salué les personnes "seules et les malades", l'animateur de NRJ 12 a évoqué le scandale auquel il doit faire face depuis cet été.





Le présentateur de "Crimes" a partagé une photo où apparaît son chien "Iron", accompagnée du message suivant : "Une pensée ce soir à tous ceux qui sont seuls ou malades, a marqué Jean-Marc Morandini. Meilleurs vœux par avance et surtout merci d'avoir été là plus nombreux que jamais dans cette année si difficile. Votre fidélité et vos témoignages m'ont fait tenir face aux mensonges et à la calomnie. Mais j'en suis certain, la vérité triomphe toujours et ce sera le cas en 2017. Je vous embrasse et belle année."