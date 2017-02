Jean-Marie Bigard à propos de l'assassin de son père : "Le plus simple est de pardonner"

C'est avec beaucoup d'émotion que Jean-Marie Bigard s'est confié sur l'un des drames de sa vie. L'humoriste était invité sur Europe 1 pour parler de son retour sur la scène à l'occasion de sa tournée à travers la France pour son dixième spectacle consacré aux femmes. Au micro d'Isabelle Morizet, il a évoqué la disparition de ses proches. Alors âgé d'une vingtaine d'années, l'humoriste a perdu en l'espace de trois ans sa mère, emportée d'un cancer, et son père... assassiné de plusieurs coups de couteau et achevé à coup de carabine dans la nuque par un bûcheron.





"Ma croyance, comme je suis un croyant invétéré, est que si on me propose un obstacle, c’est que je suis digne de le franchir", commence par affirmer le sexagénaire. Des épreuves de la vie qui l'ont aussi fait grandir. Lorsque la journaliste lui demande comment il a pu pardonner à l'assassin de son père, il confie, des trémolos dans la voix : "Le plus simple, c'est de pardonner et le plus dur c'est de conserver de la rancoeur. J'ai un maître indien que je lis, qui dit 'Ne ramassez pas les cailloux qui vous ont fait tomber, parce que votre sac va devenir trop lourd et vous ne pourrez plus avancer.' (...) J'ai fait corps, j'ai nagé, je suis resté à la surface. Les autres, ils sont morts."