Jean-Paul Belmondo : son ancienne compagne Barbara Gandolfi condamnée à 9 mois de prison avec sursis pour l'avoir escroqué

Jean-Paul Belmondo et Barbara Gandolfi sont restés en couple de 2008 et 2012 et avaient beaucoup fait parler, notamment conernant leur différence d'âge de 40 ans. Après 4 ans de relation, cette dernière confiait dans une interview pour VSD, ne pas avoir de sentiments amoureux pour le comédien : "On s'aime énor­mé­ment mais je ne suis pas amou­reuse. Nous ne sommes pas un couple clas­sique". Les proches de l'acteur avaient des doutes quant à ses motivations au moment de la relation: des soupçons qui se révèlent donc justes aujourd'hui.





Jean-Paul Belmondo veut oublier cet épisode de sa vie, et ne s'est pas constitué partie civile dans le dossier. Les arguments de l'avocat de la prévenue n'ont pas été retenus. Sa défense : expliquer que "l'enquête aurait ainsi été basée sur des écoutes téléphoniques dans le cadre d'un dossier de stupéfiants dans lequel il était question d'une perquisition irrégulière et d'un enregistrement téléphonique insuffisamment motivé." indique le site belge.