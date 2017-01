Jeff Goldblum : bientôt un nouveau bébé à 64 ans

Photographiée sur la plage il y a quelques semaines, ses rondeurs avaient soulevé quelques interrogations. Emilie Livingston a confirmé qu'elle et Jeff Goldblum s'apprêtaient à devenir parents pour la deuxième fois. La danseuse de 34 ans a annoncé la nouvelle dans un post publié sur Instagram samedi. "Je suis enceinte de 15 semaines sur cette photo et je suis SI excitée par la nouvelle addition à notre famille, qui arrive début avril", a-t-elle écrit en légende d'un cliché où on ne voit rien de son baby bump.