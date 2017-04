Jennifer Garner et Ben Affleck vont officiellement divorcer

Après deux années de suspense, le couperet vient de tomber : Jennifer Garner et Ben Affleck vont divorcer ! D'après les informations recueillies par le site américain TMZ, les deux acteurs ont tous les deux transmis les documents nécessaires à l’officialisation de leur divorce. Une demande officielle - et des plus amicales à en croire TMZ - qui intervient près de deux ans après l’annonce de leur séparation.





Vivant chacun de leur coté depuis juin 2015 , les deux personnalités n’ont en effet pas jugé nécessaire de faire appel à un avocat et se sont mises d’accord pour une garde légale et physique conjointe de leurs trois enfants Violet Ann (11 ans), Seaphina Rose Elisabeth (8 ans) et Samuel (5 ans). Toujours d'après les informations de TMZ, le divorce pourrait être prononcé d'ici 6 mois, une fois que certains détails, notamment financiers, seront réglés entre les deux acteurs.