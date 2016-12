Jennifer Lopez et Drake : mais à quoi jouent-ils ?

"Quelque chose se trame entre eux", titrait encore TMZ quelques jours plus tôt à l'évocation d'une soirée organisée par le rappeur en honneur de la bomba latina. L'indice ultime ? Il a été repéré par les fans de Rihanna, à qui Drake faisait encore la sérénade en public en août dernier lors des MTV VMAs. La chanteuse de la Barbade a en effet arrêté de suivre Jennifer Lopez sur Twitter. Ouhlala ! Ajoutez à cela la présence, par deux fois, de Drake dans le public de "All I Have", le spectacle que donne JLo à Las Vegas, il y a deux semaines et vous obtenez la rumeur qui fait d'eux le nouveau couple puissant de l'industrie musicale. La chanteuse de 47 ans est officiellement célibataire depuis sa rupture avec Casper Smart cet été.