Johnny Depp réclame à Amber Heard de mettre la main à la poche pour payer ses frais d’avocat

Elle exige qu'Am­ber Heard prenne à sa charge une partie des frais d’avo­cats de l'acteur, soit la somme de 100 000 dollars. Johnny Depp a déjà payé près d'un million de dollars à son avocate pour le divorce et pourrait continuer de mettre la main à la poche si l'affaire venait à s'éterniser. En plus de cette exigence, Laura Wasser a directement attaqué l'actrice en décrivant son attitude erratique et non coopérative tout au long du divorce. Pour rappel, la jeune femme avait demandé le divorce pour des faits de violences conjugales.