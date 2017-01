Johnny Hallyday fête le Nouvel An en chantant "Imagine" avec ses filles Jade et Joy

Læticia et Johnny Hallyday sont friands de moments en famille et ce n'est pas le soir du révéillon que le couple allait déroger à la règle. Samedi soir, la femme du chanteur a ainsi partagé une vidéo sur Twitter de sa petite famille célébrant la nouvelle année. On aperçoit Johnny en pleine séance de karakoé avec ses deux filles, Jade et Joy, âgées respectivement de 12 ans et 8 ans.





Assis en face de l'écran, le trio a choisi pour cette nouvelle année la chanson "Imagine" de John Lennon. Désigné comme hymne pour la paix, le tube est souvent utilisé lors des hommages aux victimes des attentats qui ont plus particulièrement frappé la France et le reste du monde en 2016. Cette fois-ci, Johnny a laissé la vedette à ses filles en leur tendant le micro. Visiblement très fier, il a applaudi leur prestation, affichant un large sourire.





Johnny Hallyday affectionne le titre interprété par l'ex-membre des Beatles : le chanteur l'avait jouée en duo avec sa femme lors de l'émission "Les 500 choristes spécial Unicef" sur TF1 en 2006, à la demande de cette dernière. Pas étonnant pour Laetitica Hallyday : marraine de l'ONG mondiale, elle participe depuis longtemps à des campagnes humanitaires pour aider les enfants à travers le monde.