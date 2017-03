La santé de Johnny Hallyday, un sujet toujours sensible

En juillet 2009, à la demande des assureurs de sa tournée, il passe un check-up à l’hôpital américain de Neuilly. Les médecins découvrent un polype et lui diagnostiquent un "petit" cancer du côlon, comme il le révèle lui-même à la presse. Quatre mois plus tard, après avoir été à nouveau opéré d'une hernie discale par le docteur Delajoux, il se retrouve hospitalisé en urgence à l'hôpital Cedars Sinaï, où il est plongé dans un coma artificiel. Alors que son état de santé est très préoccupant, Johnny parvient à se rétablir et repart en tournée.