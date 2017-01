Jonathan Rhys-Meyers : la star des "Tudors" devient papa pour la première fois

L’heureux événement est arrivé dix jours avant Noël. Jonathan Rhys-Meyers et sa compagne Mara Lane ont accueilli leur premier enfant le 15 décembre… et c’est un garçon ! L’acteur irlandais, découvert dans la série Les Tudors et les films Match Point et From Paris with Love, et sa fiancée, également actrice, ont donné un prénom particulier au nouveau-né : Wolf Rhys-Meyers ("loup" en anglais).





Mara Lane a choisi d’accoucher chez elle, aidée d’une sage-femme, rapporte E! News. Les fans n’étaient pas au courant depuis longtemps. La comédienne anglaise avait commencé à poster des photos de sa grossesse sur Instagram seulement quelques semaines avant l’accouchement.





L’une d’entre elles la montre posant près d’un sapin de Noël, une autre la montre dans un hamac, présentant sa robe de grossesse favorite : "Je l’ai portée 1 à 2 fois par semaine, toutes les semaines, depuis 5 mois. Elle m’a coûté 3 euros dans un magasin de charité en Irlande".