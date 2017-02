Michael Bublé donne des nouvelles rassurantes de son fils Noah, 3 ans, atteint d'un cancer : "Les médecins sont très optimistes"

"Il a été courageux tout du long et son courage continue à nous inspirer. Nous remercions Dieu pour la force qu'il nous a donné à tous. Nous ne pouvons mettre de mots sur la gratitude que nous éprouvons pour les docteurs et les aide-soignants", poursuit-il, remerciant "les milliers de personnes qui leur ont envoyé leurs prières et leurs bons voeux". "Alors que nous continuons ce voyage, votre soutien et votre amour nous apportent le plus grand réconfort", conclut-il. Une heureuse nouvelle pour la famille Bublé saluée dans les milliers de commentaires publiés sous le post. Parmi les anonymes, une certaine Laura Pausini. La chanteuse italienne a réagi de la plus mignonne des manières en utilisant le personnage représentant la joie dans le film d'animation Disney Vice Versa.