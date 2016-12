Joyce Jonathan tente de rassurer ses fans sur sa minceur préoccupante

La chanteuse de 27 ans et ex de Thomas Hollande a rapidement commenté sa propre photo pour répondre à ses détracteurs : "L'important, c'est d'être bien dans sa tête ! Je me sens épanouie et mieux comme ça, j'ai juste arrêté les montagnes russes et les excès de sucre. + du sport et du gainage, il me faut avouer". Quant à ses veines qui ressortent, elle les explique par la température élevée. En espérant que les fans se contenteront de ces explications.