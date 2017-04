Julia Roberts, 49 ans, plus belle femme du monde selon le magazine "People"

Bientôt quinqua et toujours aussi sexy. Julia Roberts, 49 ans, vient d’être désignée plus belle femme du monde par la rédaction du magazine People. C’est la cinquième fois en 26 ans qu’elle décroche cette récompense, ce qui fait d’elle la recordwoman du genre. "Je suis très flattée", confie la star qui en profite pour se confier au sujet de son mariage avec Danny Moder, son compagnon depuis 14 ans avec lequel elle a eu les jumeaux Hazel et Phinnaeus, 12 ans et le petit Henry, 9 ans.





La comédienne américaine, qui succède à Jennifer Aniston au palmarès, estime que le meilleur est à venir. "Je suis presque au firmament", s'amuse-t-elle. Julia Roberts n’avait que 23 ans lorsqu’elle a décroché pour la première fois le titre de plus belle femme du monde, décerné par People. C’était en 1991, un an après le succès planétaire de Pretty Woman, le film qui a fait d’elle une star. Et pourtant...