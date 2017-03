Julien Lapraille de "Top Chef" roué de coups en pleine rue et hospitalisé

Roué de coups, le jeune homme ne peut pas assurer ses fonctions de chroniqueur culinaire à la radio (Le marché de Julien sur Bel RTL) et à la télévision (De quoi je me mêle et La Grande balade sur RTL TVI). Actuellement à l'hopital, il sera remplacé le temps de sa convalescence par Mélanie, du Meilleur Pâtissier.