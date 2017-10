"Je sentais qui j’avais en face" : Juliette Binoche prend la parole pour la première fois sur l’affaire Harvey Weinstein

L’actrice française n’est pourtant pas une oie blanche. "Je pense que j’ai eu assez tôt un sens du danger face aux circonstances que j’ai pu croiser dès l’enfance ou à mes débuts d’actrice", dit-elle. Des expériences d’agressions ou de harcèlement, elle en a déjà eu. "A 18 ans, un metteur en scène, pour me parler d’un nouveau projet, m’avait invitée à dîner", raconte-t-elle. "A la fin du repas, il m’a sauté dessus pour m’embrasser. Je l’ai repoussé immédiatement." Une autre fois à 21 ans, elle est invitée chez un producteur qui se jette sur elle "sauvagement", et qu’elle repousse. Elle met des limites, n’a pas peur de dire 'non'. "Instinctivement, je souhaitais être respectée dans mes sentiments et dans mon corps", raconte Juliette Binoche au Monde.





Elle sait faire face, peut-être, aussi, à cause de son histoire personnelle. Elle raconte notamment qu’à l’âge de 7 ans, elle a subi des attouchements sexuels de la part d’un maître. Par la suite, "comme toutes les filles, j’ai fait mes classes, j’ai appris à me détourner, à me rebeller, à m’insurger face à l’impunité masculine". Des blessures, des épreuves, qui lui ont permis de "me structurer rapidement (...)", et savoir analyser la situation, et y répondre. "Mais parfois, malheureusement, tout le monde n’a pas cette repartie, et certaines situations peuvent devenir beaucoup plus destructrices."