Justin Bieber inculpé par la justice argentine après l'agression d'un photographe

Qu'en sera-t-il cette fois-ci ? Un arrangement à l'amiable pourrait permettre à Justin Bieber de se produire en Argentine, où résident bon nombre de ses fans. L'Argentine ne fait pas partie des pays visités par son "Purpose World Tour". Et pour cause. Il ne peut pas poser un pied dans le pays en raison de cette affaire judiciaire. En mai, il s'était excusé auprès de ses Beliebers argentins. "Argentine, je t'aime. C'est l'un de mes endroits préférés en tournée. J'aimerais que ce ne soit pas le cas. Mes avocats disent que les choses sont comme elles sont", avait-il écrit sur Twitter, partageant par la suite un GIF de son clip "Sorry". Après tout, faute avouée à moitié pardonnée.