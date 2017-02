Karim Benzema verbalisé pour "capture et perturbation intentionnelle" d'un iguane en Martinique

Le président du Parc Naturel a donc déposé un procès-verbal à l’encontre du footballeur auprès du procureur de la République de Fort-de-France "pour capture et perturbation intentionnelle d’un spécimen d’iguana delicatissima, espèce protégée sur le territoire de la Martinique et a fortiori sur l’ilet Chancel", comme l'a précisé à l'AFP Louis Boutrin. "C'est une espèce "en voie de disparition voire d’extinction et qui fait l’objet de tout un dispositif de protection rigoureux". Au procureur à présent de décider quelles suites il compte donner à l'affaire.