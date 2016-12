Karine Ferri dévoile ses résolutions pour l'année 2017

Si elle regarde l'avenir, Karine Ferri a aussi fait un point sur l'année passée. Le moment le plus marquant ? "La naissance de mon fils", a dévoilé sans surprise l'animatrice. En avril dernier, elle donnait naissance à son premier enfant. Un véritable chamboulement dans sa vie et celle de son compagnon, le joueur de football Yoann Gourcuff. Si elle reste discrète sur sa vie privée, Karine Ferri a démontré à maintes reprises l'emprise de son fils sur elle dans "Danse avec les stars", lui dédicaçant plusieurs de ses prestations et laissant parfois même échapper des larmes.





"Devenir maman change nos priorités, a-t-elle ajouté. C’est un bouleversement tellement merveilleux que cela ne peut que vous faire grandir. Je me sens plus sereine, plus mature. C’est bien sûr le plus beau rôle que l’on m’ait offert depuis que je suis adulte." En attendant la nouvelle année, Karine Ferri clôturera 2016 en présentant le "Grand Bêtisier" diffusé en prime time sur TF1 samedi 31 décembre.